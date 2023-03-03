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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский «Исток» намерен привлечь инвесторов для ремонта канализации
Фото разрушенного канализационного коллектора в районе д. 128 на ул. Ворошилова. Фото из архива.

ЖКХ

Аварийный коллектор начнут чинить от интерната

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В текущем году ОАО «Исток» намерен заменить участок аварийного коллектора, расположенного на территории школы-интерната на ул. Пивоварова.

Об этом первый замглавы администрации Каменска Сергей Сухарев рассказал в интервью «ДОН-24».

Для этих работ предприятие, видимо, и закупило канализационные трубы диаметром 400 мм и длиной более 500 м.
Ранее сообщалось, что руководство ОАО «Исток» проводит переговоры с МинЖКХ Ростовской области, чтобы выяснить, может ли предприятие участвовать в инвестиционных программах, финансируемых из бюджетов различных уровней.

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