В текущем году ОАО «Исток» намерен заменить участок аварийного коллектора, расположенного на территории школы-интерната на ул. Пивоварова.

Об этом первый замглавы администрации Каменска Сергей Сухарев рассказал в интервью «ДОН-24».

Для этих работ предприятие, видимо, и закупило канализационные трубы диаметром 400 мм и длиной более 500 м.

Ранее сообщалось, что руководство ОАО «Исток» проводит переговоры с МинЖКХ Ростовской области, чтобы выяснить, может ли предприятие участвовать в инвестиционных программах, финансируемых из бюджетов различных уровней.