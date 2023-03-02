Совсем скоро в станице Калитвенской Каменского района начнутся работы по благоустройству территории у Свято-Успенского храма.

По задумке проектировщиков, прилегающая к храму территория превратится в современный парк с дорожками, удобными скамейками, клумбами и декоративными деревьями. А учитывая, что рядом расположен местный Дом культуры, парк явно станет центром культурной жизни старинной станицы Калитвенской.

Из федерального, областного и районного бюджетов на эти цели выделено 27 423 200 руб.

Подробнее о грядущем благоустройстве читайте в следующем номере газеты “ПИК” от 8 марта.