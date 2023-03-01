С 1 марта вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, которые устанавливают два дополнительных основания для лишения собственников их недвижимого имущества, включая отдельные помещения и машиноместа (гаражи).

Первое основание — использование площадей не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Речь идет о случаях, когда, например, в квартирах на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты. Бывает, жилье используется как мини-отели, храмы, складские помещения, фермы для птиц и животных. Если это делает жизнь соседей невыносимой, нарушаются санитарно-гигиенические и противопожарные требования, установленные жилищным законодательством, то собственности можно лишиться.

Второе основание — это бесхозяйственное содержание, которое приводит к разрушению помещения или машино-места.