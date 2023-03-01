С 1 марта пассажиры, пользующиеся услугами таксистами, могут быть спокойны – их уберегли от уголовников-водителей.

Граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений больше не допускают к управлению общественным транспортом и такси. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Норма касается не только россиян, но и граждан стран — членов ЕАЭС.