Правоохранительные органы и компания, высадившая в прошлом году в Каменске 1053 дерева, проводят мероприятия по поиску людей, сломавших 23 саженца деревьев на ул. Героев Пионеров.

Как пояснили «ПИКу» в отделе ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского, специалисты компании ООО «ЮгДорСтрой», которая высаживала деревья, уже выезжали на место происшествия и оценили ущерб в 300 тыс. рублей. Это означает, что виновному в порче насаждений грозит уголовное наказание.

В отделе ЖКХ пояснили, что на каждое дерево у «ЮгДорСтроя» (компании, которая проводит реконструкцию моста через Северский Донец на трассе М4 «Дон») имеется паспорт и другие документы с указанием стоимости и затрат на посадку. Порчу любого из этих саженцев компания без внимания не оставит. Поэтому каждый вандал, хулиган и просто гражданин с низкой социальной ответственностью должен зарубить у себя на носу: за поломанное дерево, даже саженец, вы можете заработать и срок, и судимость.

Напомним, в ночь на 26 февраля неизвестные граждане сломали 23 и 50 высаженных возле дома № 79 на ул. Героев Пионеров деревьев. Жильцы дома сообщили о случившемся в полицию и администрацию города 26 февраля.