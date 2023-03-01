«Don Mash» пишет, что руководство нескольких ростовских гимназий ввело новый дресс-код. После недавних потасовок возле торговых центров «Рио» и «Горизонта» – никакой символики из анимэ, которой вдохновилась молодежь.

Ситуацию с недавними стычками подростков в ростовских ТЦ (речь, по всей видимости, идет о так называемом «ЧВК Редан») прокомментировал и губернатор В. Голубев:

— Сейчас, когда состоялись первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Обращаю внимание глав администраций, региональных и муниципальных структур по молодежной политике, а также совета ректоров вузов Ростовской области и педагогического сообщества: нужна очень выверенная, правильно организованная работа.

Глава региона потребовал «быстрой и четкой реакции на информацию о несанкционированных публичных мероприятиях среди подростков» и предложил проводить чаще диалоги с молодежью, быть с ними на связи.