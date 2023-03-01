ДТП случилось сегодня утром на 940-м километре трассы М4 «Дон» (движение в сторону Москвы), сообщили «ПИКу» источники в ГИБДД.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Видно, как «Хендай» пытается обогнать «ВАЗ-21099» и в какой-то момент врезается в него. От удара «ВАЗ» выбрасывает с трассы, автомобиль начинает кувыркаться на обочине, из окна машины выбрасывает пассажирку.

Женщина в настоящее время находится в реанимации ЦГБ, за ее жизнь борются каменские медики. Водитель жив.

Владелец «Хендая» скрылся с места ДТП, его личность установлена.

Сотрудники ГИБДД обращаются к очевидцам аварии: если вы стали ее свидетелем или момент ДТП записал ваш видеорегистратор, позвоните в дежурную часть по тел 02 или 112.