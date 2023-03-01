С 1 сентября в силу вступит закон, запрещающий разным организациям проводить в одном многоквартирном доме техобслуживание и ремонт газового оборудования, а также проверку дымоходов и вентканалов.

Управляющие организации и ТСЖ должны будут заключать договора об обслуживании общедомового газового оборудования на один дом с одной компанией, чтобы в случае аварии было с кого спросить. С этой же организацией договор на обслуживание квартирных газовых приборов должны будут заключать владельцы квартир. Контролировать работу будет Госжилинспекция.

Впрочем, в Каменске такой порядок действует и сейчас. Во многих многоквартирных и частных домах работы по техобслуживанию и ремонту газовых приборов осуществляет ОАО «Каменскгаз», а следят за тягой дымоходов и вентканалов — ООО «Данко» и ВДПО.