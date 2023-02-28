В двадцатых числах февраля администрация Каменского района определила подрядчика, который до 15 октября 2023 г. должен благоустроить центральную площадь в х. Старая Станица.

За реализацию проекта стоимостью 35 384 480 руб. взялось ООО “Спецстрой”.

Работы по благоустройству площади перед Свято-Успенским храмом в станице Калитвенской будет выполнять ООО “Автобан”. Стоимость работ — 27 423 230 руб.

Отметим, глобальные реконструкции данных объектов будут проведены по федеральной программе “Комфортная городская среда”.