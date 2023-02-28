Аукцион по выбору подрядчика, который должен оборудовать площадки ТКО в Каменске-Шахтинском и купить для них контейнеры для ТКО и КГО, приостановлен.

Выбор подрядной организации был временно прекращен на прошлой неделе по жалобе одного из потенциальных участников аукциона — ООО “Капремстрой”. По данным портала госзакупок, на данный момент жалобу рассматривает Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, этот аукцион стоимостью в 43 млн руб. был инициирован отделом ЖКХ администрации Каменска 17 февраля. За эти деньги подрядная организация должна до 1 октября 2023 г. оборудовать 156 новых контейнерных площадок.