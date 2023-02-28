анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 1 марта!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 9-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Дурная сила. Безмозглый поступок совершен в ночь на Прощенное воскресенье. На улице Героев Пионеров не найденные пока хулиганы поломали сразу 23 молодых клена и ясеня, которые должны были стать зеленой аллеей на улице с интенсивным автомобильным движением. Поработала не только дурная, но еще и нечистая сила. »2-3
- Вода цветная и воняет. Каменчане на этой неделе массово жалуются на запах рыбы и тины от водопроводной воды. В ней даже мыться страшно, не то что употреблять. »2-3
- «Выгрузим мины и по домам», — бабушка Дуня вспоминает молодость в оккупированном Каменске. »10-11
- Кому тикают часики? Доктора о проблеме отложенного материнства. »12-13
- Каменску меняют вид с Донца. О том, как к ноябрю 2024 года будет выглядеть наша набережная. »9
- Чего хочет женщина. Подсказываем, как не ошибиться с выбором подарка для женщин и, главное, чего точно не надо дарить. »20, 21
- Постимся со вкусом. На полках продуктовых магазинов — изобилие продуктов, из которых можно приготовить вкусные, сытные постные блюда. »29