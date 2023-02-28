— Специальные учения по прогнозированию возможной обстановки и реагированию на ЧС в Каменске пройдут в среду по плану. Не будут задействованы системы оповещения населения, — пояснил «ПИКу» начальник управления ГО и ЧС в Каменске-Шахтинском Ю. Плотников.

Проверку отменили в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС