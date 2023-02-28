спорт
Каменские футболисты забрали бронзу
Соревнования начались еще в конце прошлого года.
Завершились соревнования высшей лиги первенства Ростова-на-Дону, которые длились несколько месяцев. Участвовали 12 команд ребят 2016 г. р. Каменская команда ДСФК им. Александра Данцева заняли почетное третье место. Тренером выступал Никита Черемисов.
В соревнованиях достойно играли Владислав Шапакидзе, Александр Греков, Павел Резниченко, Виктор Берестовой, Артем Греченков, Артем Косолапов, Александр Щербаков.