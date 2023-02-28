Гособвинение запросило для бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Стороны по делу бывшего областного чиновника, которое рассматривается с конца 2020 г., перешли к прениям, сообщает Donnews.ru

А. Майера задержали в декабре 2020 г. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в результате его действий из федерального бюджета на благоустройство ростовского парка «Вересаево» незаконно было выделено 46 млн руб., а на благоустройство парка в городе Зверево – 43,5 млн руб.

Напомним, ранее А. Майер настаивал на том, что все обвинения с него должны быть сняты, так как ущерб был полностью возмещен госбюджету.

Предполагается, что окончательный приговор А. Майеру будет вынесен в середине марта.