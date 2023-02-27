Утром 27 февраля заводчане увидели кучу щебня на перекрестке улиц Парковой и Троян и предположили, что наконец здесь засыпят яму. Она расширилась до необъятных размеров.

Как пояснил «ПИКу» начальник сектора по местному самоуправлению мкр. Заводского Евгений Кремнев, щебень предоставил отдел ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского, и в течение дня трактор местной водоснабжающей организации УРСВ разровняет его по дороге. Ремонт же этого участка проведут в этом году.