27 февраля в Детской музыкальной школе Каменска-Шахтинского состоялся концерт «Былинные напевы», на котором впервые был использован уникальный инструмент — клавишные гусли «Садко».

Концерт проводился в память о первом директоре музыкальной школы Александре Турове.

Этот струнный щипковый народный инструмент появился в Детской музыкальной школе в конце декабря 2022 г. Он был приобретен в рамках национального проекта «Культура».

– Гусли «Садко» – редкий инструмент. Такой, возможно, есть только в Ростове-на-Дону. Сейчас игру на гуслях осваивает наш преподаватель по классу домры, гитары, руководитель оркестра народных инструментов «Русский сувенир» Елена Валерьевна Иванова. Открывать отделение игры на гуслях мы пока не планируем, но то, что они незаменимы в оркестре народных инструментов – это точно, – рассказала «ПИКу» директор Детской музыкальной школы Яна Анатольевна Голубева.

Кстати, 27 февраля гусли звучали вместе с детским оркестром народных инструментов «Русский сувенир», который является лауреатом многих городских и зональных музыкальных конкурсов.