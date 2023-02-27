На выходных в Каменске и Каменском районе состоялись торжественные проводы зимы. В этом году поучаствовать в народных гуляниях собрались сотни каменчан. И для всех нашлись развлечения.

Одних веселые хороводы и конкурсы объединили в парке им. Гагарина, другие в поисках разнообразия отправились в соседние города.

Поистине широкую Масленицу устроили в парке «Лога». Организаторы постарались на славу. Коза-дереза, Михайло Потапыч, Баба Яга, Золотой Петушок, коробейники и другие сказочные персонажи встречали и радовали гостей. Каменские богатыри померились силой и показали умение быстро пилить бревна, женщины с энтузиазмом доили коз, а дети метали валенки да блины.

Одной самых популярных забав стал масленичный столб. Смысл мероприятия заключается в том, чтобы человек без посторонней помощи или каких-либо технических устройств попытался забраться на него. Оказавшемуся на вершине – приз! Ну и, конечно, проводили зиму традиционным сжиганием чучела Масленицы. Масленица высотой почти 5 м, плотно набитая сеном, горела более часа.