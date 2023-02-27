27 февраля в городских пабликах появилось сообщение о том, что якобы в результате травм, полученных в ДТП с автобусом №5, скончалась пассажирка. Утверждается также, что родственники погибшей обратились в суд.

Напомним, что речь идет об аварии, которая произошла в Каменске-Шахтинском 20 января в пер. Станционном. Водителю пассажирского автобуса стало плохо, из-за чего автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадал сам водитель и пассажиры. Семь из них, не считая водителя, были доставлены с различными травмами в ЦГБ.

– Среди госпитализированных тяжелых не было. Все они получили медицинское лечение и были выписаны с улучшениями без угрозы для жизни, – комментирует сегодняшний слух в соцсетях главный врач каменской ЦГБ Александр Некрасов.

– К нам никто не обращался с подобным сообщением. Об исковом заявлении нам ничего не известно, да и о самом случае смерти женщины тоже. С момента ДТП прошло 37 дней. Мы держали связь со всеми пострадавшими, по их заявлениям выплачена материальная помощь. За ней, кстати, обратились всего четыре человека. Пассажиры прошли лечение и были выписаны из больницы, – заявляет управляющий компании перевозчика «Интертек» Павел Щербаков.

Правоохранительные органы пока не комментируют появившееся сообщение. Стоит отметить, что пост о смерти пассажирки опубликован анонимно, автор пожелал не называть своего имени.