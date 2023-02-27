26 февраля работники трех Дворцов культуры Каменска-Шахтинского – ДК железнодорожников, ДК Маяковского и ДК Гагарина – приняли участие в областном празднике «Широкая Масленица на Дону» в Азове.

Работники культуры, приехавшие на праздник из 20 городов и районов Ростовской области и ДНР, соревновались в нескольких конкурсах. Для гостей работали интерактивные площадки, мастерские, ярмарки. На одной из концертных площадок выступал народный хор русской песни «Россиянка» каменского ДК Гагарина, руководит которым Василий Кленов.

Наш ДК Маяковского получил дипломы лауреата 1 степени в конкурсе арт-объектов «Блин-АРТ» за «Масленичный балаган» и в конкурсе креативных саней «Масленичный тарантас».

Коллектив ДК железнодорожников получил диплом лауреата 2 степени в конкурсе масленичных чучел «Чудо-Масленица».