26 февраля прошли соревнования по каратэ WKF под названием «Кубок Главы города Миллерово».

В соревнованиях принимали участие команды из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Сальска, Шахт, Луганска, Красного Сулина.

Конкуренция была безусловно достойная. Каменск-Шахтинский представлял клуб каратэ «Тори». В результате упорной борьбы клуб «Тори» с результатом 10 золотых, 7 серебряных. 8 бронзовых медалей и занял первое место в общекомандном зачете и получил кубок главы города Миллерово.