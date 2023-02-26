— По предварительным данным, около часа ночи 15-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП пассажир «Форда» погиб, водитель и трое пассажиров 15–16 лет доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, — говорится в сообщении УГИБДД.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что управление транспортными средствами несовершеннолетними, недостаточный контроль со стороны родителей, а также свободный доступ к ключам от транспортных средств могут привести к трагедии.