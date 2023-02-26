25 февраля в 16.22 на пульт спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в х. Перебойном.

К месту пожара прибыли три отделения 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РО. Огнем к этому времени был охвачен весь дом, обрушилась кровля. В сгоревшем доме пожарные обнаружили погибшую женщину 1937 г.р. Полностью ликвидировать пожар удалось в 17.34. Причина возгорания устанавливается. Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что женщина жила в доме одна, по соседству жил сын с семьей. Дети регулярно навещали маму и помогали ей. Так и в тот вечер: принесли дрова (хозяйка сама топила печь) и пошли домой.