24 февраля в 00.15 в мкр. Лиховском, в районе дома 46 на ул. Советской, по предварительным данным, водитель 1986 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21124, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 21093, которым управлял водитель 1999 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21124 и его 42-летняя пассажирка получили травмы и обратились за медицинской помощью. Установлено, что в момент ДТП этот водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.