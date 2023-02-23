23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества и поздравляют тех, кто имеет отношение к армии.

День защитника Отечества в нашей стране долго считался неофициальным праздником мужчин – это традиция мирного времени. И 23 февраля поздравляли не только военнослужащих, но всех сограждан мужского пола с младых ногтей.

Сегодня, когда тысячи наших мужчин и женщин снова воюют против нацизма на Донбассе, первые и главные поздравления, пожелания удачи и победы – им, истинным защитникам Отечества.

И, конечно же, поздравительное «Ура!» всем, кто служил в Красной, Советской, Российской армии. И служит сегодня. Дай Бог нам всем дождаться Победы. Мира и Справедливости на нашей российской земле!

Небольшое напоминание: нерабочие дни в стране с 23-по 26 февраля включительно.

История праздника

«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 годы — День Советской армии и Военно-морского флота. 23 февраля являлся рабочим днем для всех советских граждан, за исключением военнослужащих.

После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России, а также отмечается в ряде других стран Содружества Независимых Государств (СНГ). День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, которые имеют или имели отношение к защите Отечества.