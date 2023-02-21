Из-за сезонного явления кратковременное ухудшение телевизионного сигнала ожидается в Ростовской области с 21 февраля по 16 марта.

Данное явление называется солнечная интерференция, которая возникает дважды в год, когда Солнце, передающий спутник и приемные устройства оказываются на одной прямой.

В первом полугодии кратковременные помехи на экранах телевизоров жителей Донского региона возможны с 21 февраля до 16 марта с 11:57 до 13:06. Продолжительность может быть от нескольких секунд до 20 минут в сутки.