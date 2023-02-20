Сегодня, 20 февраля, в России по старинной традиции началась масленичная неделя.

Первый день принято называть «Встречей». В масленичный понедельник принято печь блины и наряжать соломенное чучело Масленицы. Именно в масленичный понедельник свекры отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером приходили к сватам в гости.

Кстати, сегодня в Каменске-Шахтинском состоится первое масленичное гуляние. ДК Гагарина в 13.00 приглашает на праздник «Выходи, честной народ, на гулянья, в хоровод!».