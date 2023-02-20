Близится к завершению строительство школы на 1000 мест.

После того как в блоках А, Б и В было запущено отопление, началась внутренняя отделка учебных классов, административных помещений и рекреаций. Мастера из подрядной организации шпатлюют стены, штукатурят откосы, укладывают керамическую плитку, устанавливают двери и подоконники.

Как ранее сообщали «ПИКу» в отделе капитального строительства администрации Каменского района, завершиться стройка школы должна к концу мая 2023 года.