Исследования показали, что содержание в воде бромоформа, дибромхлорметана и бромдихлорметана не превышает предельно допустимых значений.

Заборы воды для проведения анализа сотрудники Роспотребнадзора проводили 25 января и 9 февраля перед подачей в городскую водопроводную сеть на центральной насосной ОАО «Исток – в нескольких городских уличных колонках, в мкр. Лиховском на ул. Гагарина и в детском саде «Сказка», расположенном в х. Старая Станица на ул. Сосновой, 5.

14 февраля воду для исследования забирали только на насосной «Истока».

Во всех пробах содержание вышеуказанных органических веществ не превышало возможных 0,03 мг на 1 л (для бромдихлорметана и бидромхлорметана) и 0,01 мг на 1 л воды (для бромоформа).