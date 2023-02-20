О местонахождении 19-летней Анастасии, студентки каменского техникума строительства и автосервиса, ничего не было известно несколько суток.

Днем 14 февраля она сообщила родным, что ей написала классный руководитель и попросила приехать в техникум. Однако до училища она не доехала.

Обращение от лица близких девушки было опубликовано в местных пабликах с просьбой ко всем, кто что-либо знает о местонахождении студентки, сообщить об этом родственникам.

Спустя несколько дней выяснилось, что с девушкой все в порядке. Как «ПИКу» сообщили в техникуме, где учится третьекурсница, она цела и невредима и просит не искать ее, так как считает себя вполне самостоятельной и способной самой решать, как устраивать свою жизнь.