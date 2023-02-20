Работающих ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, он выпадает на четверг и будет выходным. 24 февраля стало выходным за счет переноса с воскресенья 1 января. 25 и 26 февраля — это суббота и воскресенье, соответственно, в целом те, кто на пятидневке, будут отдыхать четыре дня. Кроме того, рабочий день 22 февраля сократится на час, так как он предпраздничный. У кого шестидневка, а это, например, учителя и школьники, — для них суббота будет рабочей.

Также напоминаем, что 20 февраля стартовала масленичная неделя, которая завершится 27-го – широкой Масленицей по древнему русскому обычаю и Прощенным воскресеньем по церковному.