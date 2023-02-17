На сайте госзакупок проводится конкурс по выбору компании, которая до 1 ноября 2024 года проведет полную реконструкцию парковой части набережной в Каменске-Шахтинском.

Начальная максимальная цена контракта – 69 797 300 руб. За эти деньги подрядчик должен будет не только распланировать пешеходные дорожки, лужайки и газоны, но и установить скамейки, зоны приема пищи, сцену со скамейками, фонари уличного освещения, камеры слежения, а также систему полива, водоснабжения и водоотведения.

Подробнее о том, как может выглядеть набережная к концу 2024 года, читайте в следующем номере «ПИКа» от 22 февраля.