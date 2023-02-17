В Каменском районном суде сегодня, 17 февраля, вынесли приговор по делу об убийстве молодой женщины. Судили ее бывшего мужа, который летом 2022 года нанес погибшей несколько смертельных ножевых ранений.

Мужчина оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по ч. 1. ст. 105 УК РФ «Убийство». Первое судебное заседание состоялось 20 декабря. Слушания проходили в закрытом режиме.

Напомним, трагедия случилась 25 июня. Семейная пара, в которой воспитывались двое несовершеннолетних детей, находилась в стадии развода. Мужчина пришел домой за своими вещами, и между супругами возник конфликт, в результате которого муж схватил нож и нанес супруге десять ударов, от чего женщина скончалась.

Сам мужчина сел в свою «одиннадцатую» и помчался по городу. Правоохранители тогда предположили, что его целью было устроить смертельное ДТП. Двум автомобилям, встретившимся на пути ВАЗа в пер. Красноармейском, удалось увернуться, а вот «Хендай Солярису» не повезло. Произошло столкновение, после которого оба водителя были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

42-летний муж погибшей получил многочисленные переломы и ушибы, тем не менее ему была избрана мера пресечения в виде ареста. После лечения подозреваемого под конвоем отправили в СИЗО. На судебные процессы мужчина приходил на костылях. В том числе и на оглашение приговора.

— Каменская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении каменчанина. Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщил помощник городского прокурора Никита Ещенко.