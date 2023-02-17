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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ушла из жизни главный финансист города Вера Калмыкова

общество

Ушла из жизни главный финансист города Вера Калмыкова

Опубликовано

16 февраля 2023 года после продолжительной болезни умерла Вера Ивановна Калмыкова.

Будучи очень грамотным и добросовестным специалистом, Вера Ивановна много лет работала в финансовом управлении Каменска-Шахтинского, с 2013 года возглавляла это управление. В 2022 году, поздравляя своего руководителя с юбилеем, коллеги отмечали ее исключительную порядочность и профессионализм.

Вера Ивановна Калмыкова ушла из жизни на 51-м году жизни.

Прощание состоится в субботу в 11.00 по адресу: пр. Карла Маркса, д. 42.

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