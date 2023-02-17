16 февраля 2023 года после продолжительной болезни умерла Вера Ивановна Калмыкова.

Будучи очень грамотным и добросовестным специалистом, Вера Ивановна много лет работала в финансовом управлении Каменска-Шахтинского, с 2013 года возглавляла это управление. В 2022 году, поздравляя своего руководителя с юбилеем, коллеги отмечали ее исключительную порядочность и профессионализм.

Вера Ивановна Калмыкова ушла из жизни на 51-м году жизни.

Прощание состоится в субботу в 11.00 по адресу: пр. Карла Маркса, д. 42.