Большой яркий праздник с душевными речами и чествованием заслуженных работников Каменского хлебокомбината состоялся 17 февраля в ДК Маяковского.

С поздравлениями приехал начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Савинов. Он передал генеральному директору Ирине Джуган приветственный адрес.

– Дончане любят ваш хлеб, доверяют продукции Каменского хлебокомбината. Уверен, что впереди у вас будет много полезных и интересных начинаний, оригинальной и разнообразной продукции, — обратился к гостям праздника А. Савинов.

На торжестве присутствовали председатель совета директоров Каменского хлебокомбината Руслан Исаев, сотрудники и ветераны, директора учебных заведений и профильных предприятий города, начальник отдела экономики администрации Каменска Евгений Дронов.

Грамоты и денежную премию получили самые лучшие хлебопеки хлебокомбината, в том числе Лариса Кучерова, Ольга Ладыгина, Наталья Чекмезова, Елена Голубева, Наталья Дмитриченко, Елена Круглякова, Светлана Медведева, Яна Ковалева, Татьяна Панченко.

Добавили праздничного настроения городские коллективы «Офелия», «Гранд Па», вокалисты из ДК и музыкальные студенты КХМТ. Изюминкой юбилея стало выступление арт-студии «Ловцы снов» из Ростова-на-Дону. За пять минут при помощи песка и красок они изобразили всю историю развития Каменского хлебокомбината.