Донские парламентарии внесли поправки в областной закон, согласно которым участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляется возможность на компенсацию за газификацию домовладений.

– В конце прошлого года мы приняли закон, который дал возможность компенсировать расходы на газификацию домовладений вдовам, инвалидам и ветеранам боевых действий. Но если применить эту норму закона к нынешним участникам СВО, то получится, что их семьи могли бы воспользоваться льготной социальной газификацией лишь при возвращении своих мужчин домой. Поэтому мы решили изменить этот подход, и в новой редакции закона уже сегодня право на компенсацию при газификации домовладения получают мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, зарегистрированные на территории Ростовской области, а также члены их семей, – сказал председатель Заксобрания РО Александр Ищенко.