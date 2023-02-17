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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подрядчика по ЖКХ в Донецке оштрафовали за срыв сдачи объекта

ЖКХ

Каменску показали кукиш на самом высшем уровне

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Программу модернизации коммунальных сетей в Ростовской области обсудили 16 февраля губернатор Василий Голубев и замредседатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2023-2027 годах планируется провести капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах, Таганроге, Гукове, Белой Калитве и Красном Сулине.

По неизвестным причинам Каменск-Шахтинский с аварийной канализацией, постоянно рвущимися водяными трубами и режимами ЧС в программу не попал.

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