Программу модернизации коммунальных сетей в Ростовской области обсудили 16 февраля губернатор Василий Голубев и замредседатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2023-2027 годах планируется провести капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах, Таганроге, Гукове, Белой Калитве и Красном Сулине.

По неизвестным причинам Каменск-Шахтинский с аварийной канализацией, постоянно рвущимися водяными трубами и режимами ЧС в программу не попал.