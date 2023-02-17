ЖКХ
Каменску показали кукиш на самом высшем уровне
Программу модернизации коммунальных сетей в Ростовской области обсудили 16 февраля губернатор Василий Голубев и замредседатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.
В 2023-2027 годах планируется провести капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах, Таганроге, Гукове, Белой Калитве и Красном Сулине.
По неизвестным причинам Каменск-Шахтинский с аварийной канализацией, постоянно рвущимися водяными трубами и режимами ЧС в программу не попал.