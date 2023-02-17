Отдел ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского разместит на портале «Госуслуг» аукцион по поиску подрядчика для обустройства 156 контейнерных площадок и закупке контейнеров для ТКО и бункеров для крупногабаритного мусора.

Начальная максимальная цена контракта 43 413 934,13 руб. Известно, что 38 млн руб. из этой суммы выделены из областного бюджета, а оставшиеся – из городского.

Определение подрядной организации должно состояться до 27 марта.

Как ранее сообщалось, в администрации Каменска эти контейнерные площадки в дальнейшем планируется передать на баланс многоквартирных домов, а появление возле контейнерных площадок бункеров-накопителей должно решить проблему образования свалочных очагов.

