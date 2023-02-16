Не так давно Артемий Куреляк, который сейчас принимает участие в специальной военной операции, связался по мессенджеру «Телеграм» с земляками из Каменского района и рассказал, что бойцам крайне необходимы медикаменты, термобелье, термостельки и квадрокоптер с камерой ночного видения.

О том, как проходил сбор гуманитарного груза, «ПИКу» рассказала депутат Груциновского сельского поселения Галина Горячева.

Общими усилиями жители хуторов Орешкина и Самбурова собрали 39 тыс. рублей. На них приобрели продукты с долгим сроком годности, медикаменты, средства гигиены. В эти же коробки положили письма солдатам, которые написали дети из Самбуровской школы.

Участвовали в сборе помощи для наших военных и местные предприниматели: фермеры Борис Попов, Юрий Хотеенко и директор агрофирмы «Респект» Геннадий Пискунов.

Термобелье и квадрокоптер, которые приобрел Г. Пискунов, доброволец А. Куреляк забрал лично. Для этого оформил командировку на родину. Остальные посылки были переправлены на Донбасс при помощи администрации Каменского района.

Важно отметить, что эта посылка далеко не первая, подготовленная самбуровцами для участников СВО. О том, кто из местных жителей и какие необычные, но очень полезные посылки отправлял ранее, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 22 февраля.