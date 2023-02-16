Работы по рекультивации городских свалок уже проводятся в Цимлянске, Новочеркасске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Донецке.

Об этом министр ЖКХ Сергей Сизиков сообщил на совещании в Правительстве Ростовской области по вопросам реализации федерального проекта «Чистая страна».

На всех четырех полигонах сейчас ведутся работы по планировке территории и обустройству строительных городков.

В Новочеркасске, Цимлянске и Донецке работы планируется завершить уже в 2023 г., в Ростове-на-Дону и Таганроге – в 2024 г.

Что касается Каменска-Шахтинского, то сроки начала рекультивации здешнего полигона пока в прекрасном далеком. До конца 2023 года планируется подготовить лишь ПСД на эти работы.