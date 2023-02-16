Этой весной компания «Гранд Сервис Экспресс» запустит прямые поезда из Ростова-на-Дону до Симферополя.

Как сообщается на официальном сайте транспортной компании, поезд № 99/100 «Ростов-на-Дону – Симферополь» будет ходить с 27 апреля по 1 октября через день. А поезд № 196/195 «Ростов-на-Дону – Симферополь» – с 3 мая по 27 сентября с периодичностью 1 раз в неделю: по средам – из Симферополя, по четвергам – из Ростова-на-Дону.

Решение запустить отдельный дополнительный поезд из столицы Донского региона «Гранд Сервис Экспресс» принял в связи с тем, что желающих уехать именно из Ростова в Крым было особенно много.

Помимо этих поездов, в 2023 году в Крым будут ходить еще 12 поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пскова, Смоленска, Архангельска, Белгорода, Волгограда, Уфы и Челябинска.