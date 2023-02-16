Едва ли не со слезами утром 16 февраля жители Каменска-Шахтинского, которым приходится передвигаться по городу пешком, добирались на учебу и на работу.

Растаявший ранее снег на тротуарах и прилегающих к организациям дорожкам превратился в ледяные надолбы, перемещаться по которым крайне неудобно и небезопасно для здоровья. Потому что большую часть тротуаров по всему Каменску ничем не посыпали. Либо это горстка песка, которая по такому гололеду — как слону дробина.

Огромное «спасибо» за гололед каменчанам следует говорить администрации города, которая не беспокоится о своевременной обработке прилегающих к образовательным учреждениям дорожек и тротуаров. Далеко не все частные организации заботятся о тротуарах перед своими зданиями.

Хотя напомним, из новых правил благоустройства города исключена обязанность убирать всю территорию перед своим предприятием, но осталась обязанность чистить снег и наледь перед входом и на ступеньках. Во дворах многоквартирных домов за обработку дороги и тротуаров отвечают управляющие компании и администрации ТСЖ.

Что касается городского подрядчика по содержанию дорог ООО «Компас 1», он к утру четверга расчистил все дороги, по которым следует общественный транспорт, что соответствует контракту. С 14 февраля подрядчик приступил к обработке тротуаров на центральных улицах города. Об этом сообщил «ПИКу» и.о. директора предприятия Олег Чеченев.

Утром 16 февраля КМД обработала пескосоляной смесью площадь Платова и будет продолжать посыпку города в течение дня. К вечеру работники «Компаса 1» планируют обработать часть тротуаров и ступени на комбинате, а также территорию возле школы в пос. Южном.