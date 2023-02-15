Активисты группы помощи животным «Счастливчик» забрали огромного пса, который приблудился на ул. Нижнепрофильной, и отвезли его на передержку.

О том, что большой голодный пес с добрыми глазами бродит по Подскельному в Каменске-Шахтинском, волонтеры узнали из поста, который был опубликован на сайте и в телеграм-канале «ПИКа» на прошлой неделе. Более недели животное пряталось в заброшенном здании, выходя на улицу по утрам в поисках еды и пугая своим видом прохожих.

О том, как проходил отлов алабая, корреспондентам «ПИКа» рассказала одна из лидеров группы «Счастливчик» Марина Авзалова.

– В первый раз мы попали на место ночевки алабая ночью. Окраина города, заброшенное здание, огромная, непредсказуемая собака, ночь… Нам было страшно, но оказалось, что собаке было тоже не по себе! Огромный кобель, больше похожий на медведя, смотрел грустными глазами и не подпускал к себе более чем на метр, отпугивая всех грозным рыком. Оценив ситуацию, мы решили подготовиться и приехать на следующий день, – рассказывает Марина. – Перед закатом мы вновь приехали к логову. Алабай вышел навстречу в ожидании еды и первым делом получил порцию каши, заряженной успокоительными таблетками. Попытки приблизиться пес воспринимал агрессивно, и нам оставалось только ждать действия таблеток.

Через полчаса мы сделали попытку приблизиться к логову, но тут поняли, что алабай хочет спать и наше назойливое внимание ему не нравится. Пришла пора изловчиться и сделать укол снотворного. Тут нам не обойтись без палки с петлей и мужской помощи. Еще час ушел на то, чтобы аккуратно набросить петлю на шею алабая и вытащить его из укрытия. Снотворный укол удалось ввести с четвертой попытки. Собака не засыпала! На петле собаку повели к машине, чтобы накрыть ее пледом и как-то погрузить. Но тут она сама пошла в открытую дверь! Легла на заднее сиденье и показала, что больше беспокоить ее не надо. Дорога на передержку была радостной и легкой. Мы, ошалевшие, грелись в пути и восхищались размером пса. К будке он дошел на петле своим ходом. Теперь у нас новый подопечный — Буран.

Почему мы на это решились? Потому что мы точно знаем, крупные собаки — заложники своих размеров! Никто не сжалится, никто не покормит, никто воды не даст, скорее убьют, чем помогут, потому что страх одолевает в первую очередь при виде пса такого размера. Рахат, Рич, Латифа, Норд, теперь Буран — наши подопечные великаны. Такие грозные и такие беспомощные без нашего с вами участия!

Давайте будем добрее к окружающему нас миру! Оставайтесь с нами, и пусть счастливчиков будет больше!