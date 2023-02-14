анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 февраля!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 7-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Оборотень по-каменски. Взятками и поборами на дорогах и трассах уже, к сожалению, никого не удивишь. Но одному каменчанину на днях удалось прогреметь на всю область. Чтобы требовать с водителей греющие карман суммы, он прикинулся федеральной службой. »2
- Хлебозавод заработал в войну и выжил в 90-е. Каменский Хлебокомбинат — единственное городское предприятие пищевой промышленности, выжившее в постперестроечный период. О том, как сейчас живет хлебозавод, рассказала «ПИКу» его генеральный директор Ирина Джуган. »10-11
- Записаться к детскому хирургу нереально. »21
- Летнее время предложено вернуть. Мнение каменчан по поводу этого предложения из Госдумы разделились. /12-13
- Блины счета не любят. Все, что надо знать про Масленицу в Каменске. »34-35
- Чем хороша однопартийная дума. Непокорность некоторых депутатов городской думы напрягает исполнительную власть. Для давления на них чиновники используют различные рычаги. »5
- Пожар унес жизнь и оставил семью без дома. Трагедия разыгралась в частном доме на ул. Пушкина. В одной из комнат вспыхнул огонь… »8