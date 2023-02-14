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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

По трассе М4 «Дон» проехать можно только по одной полосе
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

По трассе М4 «Дон» проехать можно только по одной полосе

Опубликовано

Утром 14 февраля из-за обильного снегопада ухудшилась видимость и условия передвижения по трассе М4 «Дон» в Каменском районе.

Из-за бокового ветра снежной кашей оказалась забита вся левая полоса движения в южном направлении. По этой причине и фуры, и легковой транспорт вынуждены передвигаться с максимальной скоростью 80 км/ч только по правой полосе.
Уважаемые автолюбители, по данным сервисов прогноза погоды, снегопад с разной интенсивностью в Каменске и Каменском районе продлится 14 февраля до конца дня. Во избежание ДТП лучше воздержатся от поездок по трассе.

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