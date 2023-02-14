Утром 14 февраля из-за обильного снегопада ухудшилась видимость и условия передвижения по трассе М4 «Дон» в Каменском районе.

Из-за бокового ветра снежной кашей оказалась забита вся левая полоса движения в южном направлении. По этой причине и фуры, и легковой транспорт вынуждены передвигаться с максимальной скоростью 80 км/ч только по правой полосе.

Уважаемые автолюбители, по данным сервисов прогноза погоды, снегопад с разной интенсивностью в Каменске и Каменском районе продлится 14 февраля до конца дня. Во избежание ДТП лучше воздержатся от поездок по трассе.