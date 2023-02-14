11 февраля казаки окружной станицы Каменской побывали в 136-й мотострелковой бригаде в/ч 63354, которая дислоцируется на Донбассе.

– Так сложилось, что бойцы данного подразделения, согласно тактической обстановке, регулярно меняли место дислокации и поэтому к ним ранее не могла попасть ни одна гуманитарка. Об этом подразделении нам стало известно от каменского казака Р. Гаврикова, который с другими донцами служит в 136-й бригаде. Он прибыл в Каменск после полученного ранения, связался с атаманами Донецкого округа и Каменска, которые и приняли решение поддержать ребят на передовой. Продукты питания, одежду, амуницию и медикаменты удалось собрать за три дня благодаря поддержке городских казачьих школ, духовенства, а также спорткомитета администрации города, – рассказал «ПИКу» заместитель атамана Валерий Золотов, участвовавший в доставке гуманитарного груза.

По словам В. Золотова эта поездка оказалась одной из самых сложных за все время проведения казаками работы по доставке гуманитарной помощи. Что пришлось пережить казакам в поездке на Донбасс, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 15 февраля.