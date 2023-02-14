Согласно прогнозу погоды очередной сильный снегопад ожидается в Каменске-Шахтинском 15 февраля.

В городском департаменте ЖКХ корреспонденту «ПИКа» сообщили, что если потребуется, уборочная техника будет работать на расчистке дорог всю ночь.

Кстати, подрядчик ООО «Компас 1» использует для зимней уборки дорог 4 единицы дорожной техники – 2 КДМ, грейдер и колесный бульдозер Т-150. Для обработки дорог от гололеда запасено 600 тонн песко-соляной смеси.