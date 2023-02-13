13 февраля на площади Труда состоялся митинг в честь освобождения Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков.

Почтить павших в бою и сказать спасибо героям, которые ценой большой крови и воинского героизма освободили Каменск 13 февраля 1943 года пришли чиновники, депутаты, военнослужащие, представители служб и предприятий города, школьники. От Правительства Ростовской области присутствовал заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу воинской славы.