Идея курса основ русской государственности создана по аналогии с курсом «Разговоры о важном» для школьников. Преподавать его планируют студентам всех специальностей.

Предполагается, что новый курс позволит ответить молодым людям на вопросы: «Кто я?», «Что я?», «Какова моя миссия?», а также сформировать образ будущего для молодежи.

РБК приводя в пример слова завкафедрой политических наук Саратовского госуниверситета Александра Вилкова, который принимает участие в разработке «Основ», отмечает, что курс будет состоять из нескольких блоков. Студентам будут рассказывать, как возникло российское государство, в чем его специфика, на какие традиции опирается российская государственность и т.д.