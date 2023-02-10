Задачу о внедрении электронного голосования по проектам «Сделаем вместе» поставил ответственным лицам губернатор В. Голубев.

Напомним, что на реализацию данных инициатив горожане и местный бизнес сбрасываются с бюджетом. Ранее голосование по инициативам, предлагаемым для отбора на конкурс, проходило на сходе или общем собрании граждан. Онлайн-формат позволит сократить сроки подачи проектов для выдвижения.

В прошлом году через механизм поддержки местных инициатив в Каменске-Шахтинском было приобретено световое оборудование для ДК Маяковского, баян «Тула-209» – в ДК железнодорожников, борцовский ковер – в спортивную школу олимпийского резерва. Также выполнен ремонт помещений в столовой школ № 7 и № 2.

В этом году в складчину реализуются пять проектов-победителей – отремонтируют фасад школы № 2, ограду футбольной площадки в школе № 7, туалеты в школе № 14. Еще предстоит купить звуковую технику для ДК Маяковского и благоустроить площадь в мкр. Заводском.