Выборы в парламент Ростовской области пройдут 10 сентября 2023 года.

В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах пройдет в семи субъектах РФ, в том числе и в Ростовской области. Наш регион подавал заявку и ЦИК* одобрил ее.

Согласно последним изменениям в законодательство, которые были внесены летом прошлого года, число одномандатных округов в Ростовской области увеличили с 30 до 40. Вместе с этим количество мандатов, замещаемых по партийным спискам, сократилось с 30 до 20. Всего предстоит выбрать в Заксобрание 60 депутатов.

Ранее выборы в донской парламент проходили 9 сентября 2018 года.

*Центральный избирком.