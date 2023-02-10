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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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власть

В сентябре жители Донского региона будут выбирать депутатов Заксобрания

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Выборы в парламент Ростовской области пройдут 10 сентября 2023 года.

В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах пройдет в семи субъектах РФ,  в том числе и в Ростовской области. Наш регион подавал заявку и ЦИК* одобрил ее. 

Согласно последним изменениям в законодательство, которые были внесены летом прошлого года, число одномандатных округов в Ростовской области увеличили с 30 до 40. Вместе с этим количество мандатов, замещаемых по партийным спискам, сократилось с 30 до 20. Всего предстоит выбрать в Заксобрание 60 депутатов. 

Ранее выборы в донской парламент проходили 9 сентября 2018 года.

*Центральный избирком. 

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